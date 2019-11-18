Жителям Чаинского района покажут беспилотник

Во вторник, 19 ноября, в селе Подгорном Чаинского района пройдет День инноваций, в рамках которого селянам покажут беспилотник, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Жителям Чаинского района продемонстрируют «умный» автомобиль, созданный альянсом «Техническое зрение» кластера Smart Techologies Tomsk. Беспилотник способен двигаться в автономном режиме в зимнее время года в разное время суток, соблюдая правила дорожного движения.





Участники также увидят ветрогенератор, установку для круглогодичного выращивания зелени, электрическое одеяло, гаджет для коррекции осанки и другие разработки.





Для предпринимателей, представителей муниципалитетов и сотрудников бюджетных учреждений состоится круглый стол «Инновационные технологии и оборудование для развития инфраструктуры Чаинского района». Молодежь и школьники смогут поучаствовать в тренинге «Я – предприниматель», мастер-классах и прослушать лекции. У желающих будет возможность оценить состояние мышц спины и позвоночника на специальных консультациях.