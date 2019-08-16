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16 августа,
2019
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Новости

Жителя Томской области осудили за вербовку террористов

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Жителя Томской области приговорили к десяти годам колонии строгого режима за вербовку в ИГИЛ (организация запрещена в России). Об этом со ссылкой на информированный источник передает «Интерфакс. Сибирь».

Жителя Томской области осудили за вербовку террористов

«Мужчина занимался финансированием ИГИЛ, а также вовлекал студентов томских вузов к выезду с территории России для последующего участия в боевых действиях на стороне террористической организации», — сообщил «Интерфаксу» источник.


По данным издания, мужчине инкриминировали «содействие террористической деятельности», а дело возбудили в региональном отделении ФСБ.

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