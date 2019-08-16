Жителя Томской области осудили за вербовку террористов

Жителя Томской области приговорили к десяти годам колонии строгого режима за вербовку в ИГИЛ (организация запрещена в России). Об этом со ссылкой на информированный источник передает «Интерфакс. Сибирь».

«Мужчина занимался финансированием ИГИЛ, а также вовлекал студентов томских вузов к выезду с территории России для последующего участия в боевых действиях на стороне террористической организации», — сообщил «Интерфаксу» источник.





По данным издания, мужчине инкриминировали «содействие террористической деятельности», а дело возбудили в региональном отделении ФСБ.