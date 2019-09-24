Жителя Красноярского края подозревают в интернет-терроризме

Жителя Красноярского края подозревают в терроризме с использованием интернета, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.





По версии следствия, в 2014 и 2016 годах житель Красноярского края создал в интернете несколько личных страниц. На них мужчина выкладывал аудио- и видеозаписи, которые экспертиза признала содержащими призывы к террористической деятельности.





Сейчас сотрудники СК ведут следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.