Жителя Корнилово подозревают в мошенничестве на 6,6 миллионов рублей

Полицейские задержали 44-летнего жителя села Корнилово, подозреваемого в мошенничестве на 6,6 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Томской области.

«По предварительным данным, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель, 1975 года рождения, в период с 2014 по 2016 год, являясь продавцов квартир в многоквартирном доме в селе Корнилово, не имея законных оснований по предоставлению в собственность данных квартир, похитил денежные средства потерпевших на общую более 6 миллионов 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.





Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

