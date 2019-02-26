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26 февраля,
2019
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Жителя Корнилово подозревают в мошенничестве на 6,6 миллионов рублей

ТВ2
ТВ2
7 минут назад

Полицейские задержали 44-летнего жителя села Корнилово, подозреваемого в мошенничестве на 6,6 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Томской области. 

Жителя Корнилово подозревают в мошенничестве на 6,6 миллионов рублей

«По предварительным данным, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель, 1975 года рождения, в период с 2014 по 2016 год, являясь продавцов квартир в многоквартирном доме в селе Корнилово, не имея законных оснований по предоставлению в собственность данных квартир, похитил денежные средства потерпевших на общую более 6 миллионов 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы МВД. 


Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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