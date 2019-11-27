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27 ноября,
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Жителя Иркутска арестовали по подозрению в похищении 9-летней девочки. Видео

ТВ2
ТВ2
12 часов назад

48-летнего иркутянина арестовали по подозрению в похищении несовершеннолетнего ребенка. Мужчина силой усадил девятилетнюю девочку в машину и попытался скрыться, его остановили прохожие. Об этом сообщает СК по Иркутской области.

23 ноября мужчина находился в салоне автомобиля Тойота „Виста“, припаркованном в районе торговых складов, расположенных на улице Новаторов, где увидел малолетнюю девочку, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета. — Обвиняемый вышел из автомобиля и, применяя физическую силу к ребенку, затолкал девочку в салон, после чего сел в автомобиль, заблокировал все двери и начал движение. По счастливой случайности крики ребенка услышал мимо проходивший 16-летний подросток. Старшеклассник незамедлительно бросился за помощью к мужчине, находившемуся неподалеку. Вместе они догнали автомобиль, после чего блокировали его и спасли девятилетнюю девочку. Водителю автомобиля удалось скрыться с места преступления.

По ориентировке полицейские задержали подозреваемого через несколько часов. Ранее он дважды отбывал срок за преступления сексуального характера и освободился в марте 2017 года. 


Возбуждено уголовное дело, 48-летний подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.

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