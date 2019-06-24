Жителя Хакасии будут судить за оскорбление главы республики в соцсетях

Пятого июля в Абаканском городском суде пройдет заседание по делу Вячеслава Шоева, пишет в своем телеграм-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Мужчину судят за нецензурные посты в адрес губернатора Хакасии Валентина Коновалова.

Страницу Вячеслава Шоева отмониторили сотрудники Центра «Э» Хакасии после того, как из администрации главы к ним поступил сигнал, и возбудили дело об административном правонарушении, — пишет Павел Чиков. — Пост заставили удалить. В нем содержалась нелицеприятная критика в отношении губернатора.

Вячеславу Шоеву грозит до 100 тысяч рублей штрафа. Защищает его адвокат «Агоры» Владимир Васин.





19 июня председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин рассказал изданию «Коммерсант», что депутатов беспокоит применение статьи о явном неуважении к власти.





«В законе строго прописано, что речь идет об институтах власти — это президент, правительство, Конституция, парламент, суды, — цитирует «Коммерсант» Леонида Левина. — Он не должен применяться, если речь идет о каком-нибудь мэре или губернаторе. К сожалению, теперь мы наблюдаем попытки местных региональных элит использовать этот закон для сведения счетов с общественниками и журналистами. Конечно, такие ошибки на местах нужно внимательно мониторить».





Владимир Путин подписал закон о «явном неуважении к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в РФ» 18 марта 2019 года.





За оскорбление общества и государственных символов штраф составляет 30-100 тыс. рублей (вместо 1000-5000 рублей). За повторное нарушение — от 100 до 200 тыс. рублей, если оно происходило больше двух раз — до 300 тыс. или арест на 15 суток. Публикация постов, проявляющих неуважение к власти, будет приравнена к мелкому хулиганству. За первую такую публикацию в течение года грозит штраф 30-100 тысяч рублей, за вторую — штраф 100-200 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток, последующие разы — штраф 200-300 тысяч рублей или арест.





Роскомнадзор будет требовать от владельцев сайтов удалить такую информацию в течение суток, в противном случае они будут заблокированы.