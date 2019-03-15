Жителя Асина задержали после кражи 90 килограммов сушеных грибов

Полицейские в Асине задержали мужчину, подозреваемого в краже дикоросов, сообщается на сайте регионального МВД.





«В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Асиновский» поступило сообщение от одного из индивидуальных предпринимателей района о краже дикоросов. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался местный житель 1986 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.





По предварительным данным, мужчина проник в цех склада хранения дикоросов и похитил более 86 кг сушеного белого гриба. Общая сумма ущерба составила более 300 000 рублей, что является крупным размером.





Асиновские полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Санкция предусматривает наказание до шести лет. Подозреваемого заключили под стражу.