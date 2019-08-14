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14 августа,
2019
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Жителя Алтайского края осудили за одну срубленную сосну

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Жителя села Новоегорьевское осудили за срубленную без лицензии сосну, сообщает Минприроды по Алтайскому краю. Его приговорили к возмещению ущерба и условному заключению. 

Жителя Алтайского края осудили за одну срубленную сосну

В апреле 2019 года житель села Новоегорьевское Егорьевского района, не имея разрешительных документов, при помощи бензопилы совершил рубку сырорастущего дерева породы сосна общей кубомассой 1,5 кубометра, — говорится в сообщении министерства. — Лесонарушение произошло на территории Лебяжинского лесничества. Ущерб от незаконной рубки составил 52 837 рублей.

На судебном заседании мужчина признал вину, раскаялся в содеянном и полностью возместил сумму ущерба. Его признали виновным в «незаконной рубке лесных насаждений» и приговорили к одному году условного лишения свободы.

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