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06 марта,
2019
Новости

Жительницу Томской области будут судить за финансирование терроризма

ТВ2
ТВ2
5 минут назад

Женщину будут судить по обвинению в содействии финансированию терроризму на основании материалов дела томского УФСБ.

«По версии следствия, обвиняемая в 2015 году, действуя по предварительному сговору с соучастницей о содействии террористической деятельности путем сбора денежных средств, необходимых для обеспечения террористической организации и лиц, состоящих в незаконных группировках и формированиях,  предложила своей матери оформить на её имя банковскую карту, которую впоследствии вместе с логином и паролем передала соучастнице. Та, в свою очередь, организовала сбор денежных средств на указанную карту», — сообщили в региональном СК.

В 2015-2018 гг на счет банковской карты поступали средства от разных людей на общую сумму 7,5 млн рублей. Эти деньги, по информации следствия, в последующем переводились женщиной на разные счета и мобильные телефоны террористических организаций и лиц, состоящих в незаконных группировках.


Сейчас женщина содержится под стражей. Следствие прекратило преследование ее матери, не осведомленной об истинных намерениях дочери. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.  

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