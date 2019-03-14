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14 марта,
2019
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Жительницу Северска будут судить за нападение на судебного пристава

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Региональный следком возбудил уголовное дело в отношении 51-летней жительницы Северска, сообщает пресс-служба СК. Женщину подозревают в нападении на судебного пристава. 

Жительницу Северска будут судить за нападение на судебного пристава

По версии следствия, 21 февраля судебный пристав и представитель управляющей компании должны были осмотреть квартиру в Северске. Осмотр проходил по решению суда, но хозяйка квартиры «набросилась на пристава со скалкой» и сломала ему палец на руке.

Войдя внутрь, сотрудники наткнулись на жесткий отпор хозяйки, — говорится в сообщении управления Федеральной службы судебных приставов. — Со скалкой в руках женщина стала бросаться на служителей фемиды. В результате сотрудник, обеспечивающий безопасность судебного пристава-исполнителя, получил травму. В больнице у сотрудника был зафиксирован перелом пальца.

В отношении северчанки возбуждено уголовное дело за нападение на представителя власти, находящегося при исполнении. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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