Жительницу Северска будут судить за нападение на судебного пристава
Региональный следком возбудил уголовное дело в отношении 51-летней жительницы Северска, сообщает пресс-служба СК. Женщину подозревают в нападении на судебного пристава.
По версии следствия, 21 февраля судебный пристав и представитель управляющей компании должны были осмотреть квартиру в Северске. Осмотр проходил по решению суда, но хозяйка квартиры «набросилась на пристава со скалкой» и сломала ему палец на руке.
Войдя внутрь, сотрудники наткнулись на жесткий отпор хозяйки, — говорится в сообщении управления Федеральной службы судебных приставов. — Со скалкой в руках женщина стала бросаться на служителей фемиды. В результате сотрудник, обеспечивающий безопасность судебного пристава-исполнителя, получил травму. В больнице у сотрудника был зафиксирован перелом пальца.
В отношении северчанки возбуждено уголовное дело за нападение на представителя власти, находящегося при исполнении. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
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