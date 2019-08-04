Жительницу Асина будут судить за нападение с ножом на сотрудницу полиции

31-летнюю жительницу Асина обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба регионального СК. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, в мае 2019 года к обвиняемой домой пришла начальник отделения по делам несовершеннолетних. Сотрудница должна была провести с женщиной, которая является матерью троих детей, профилактическую работу. Однако та, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударила полицейского кухонным ножом в спину.





Полученные сотрудницей повреждения классифицировали как опасные для здоровья. Сейчас расследование уголовного дела завершено, его материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.