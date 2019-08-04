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04 августа,
2019
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Новости

Жительницу Асина будут судить за нападение с ножом на сотрудницу полиции

ТВ2
ТВ2
1 день назад

31-летнюю жительницу Асина обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба регионального СК. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Жительницу Асина будут судить за нападение с ножом на сотрудницу полиции

По версии следствия, в мае 2019 года к обвиняемой домой пришла начальник отделения по делам несовершеннолетних. Сотрудница должна была провести с женщиной, которая является матерью троих детей, профилактическую работу. Однако та, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударила полицейского кухонным ножом в спину.


Полученные сотрудницей повреждения классифицировали как опасные для здоровья. Сейчас расследование уголовного дела завершено, его материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. 

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