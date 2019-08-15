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15 августа,
2019
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Жительница Томской области смогла уйти в отпуск только после обращения в прокуратуру

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Парабельском районе Томской области сотруднице местной больницы дважды отказывали в законном оплачиваемом отпуске, сообщает пресс-служба прокуратуры. Заявление ей подписали только после вмешательства надзорного ведомства.


По графику отпусков Парабельской районной больницы сотрудница должна была отдыхать в апреле этого года, однако руководство ей отпуск не предоставило. В июне 2019 года ситуация повторилась, после чего женщина обратилась в прокуратуру.


Прокурор Парабельского района Станислав Соболев проверил обращение и внес главврачу больницы представление об устранении нарушений. В Госинспекцию труда по Томской области направлено дело о нарушении трудового законодательства.  

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