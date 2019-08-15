Жительница Томской области смогла уйти в отпуск только после обращения в прокуратуру

В Парабельском районе Томской области сотруднице местной больницы дважды отказывали в законном оплачиваемом отпуске, сообщает пресс-служба прокуратуры. Заявление ей подписали только после вмешательства надзорного ведомства.





По графику отпусков Парабельской районной больницы сотрудница должна была отдыхать в апреле этого года, однако руководство ей отпуск не предоставило. В июне 2019 года ситуация повторилась, после чего женщина обратилась в прокуратуру.





Прокурор Парабельского района Станислав Соболев проверил обращение и внес главврачу больницы представление об устранении нарушений. В Госинспекцию труда по Томской области направлено дело о нарушении трудового законодательства.