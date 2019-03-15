Жительница Томской области отбилась от бешеной лисы

Три случая выхода к людям лис, больных бешенством, зафиксировали в двух селах Томской области. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на администрацию Усть-Бакчарского сельского поселения Чаинского района.

«На минувших выходных бешеная лиса проникла на территорию фермерского хозяйства в селе Нижняя Тига, в котором держали крупный рогатый скот и свиней. Животное застрелили, лиса не успела никого покусать. Также лиса залезла в хозяйство в селе Варгатер, там с ней справилась собака», — сказал представитель администрации.





По его данным, в начале недели на территорию Варгатера зашла еще одна бешеная лиса.





«Женщина шла с утра на работу, и на нее напала эта лиса. Женщина умудрилась отбиться, ее не покусали. Лису благополучно застрелили», — пишет издание.



По данным администрации Томской области, на территориях двух хозяйств Чаинского района, где обнаружили больных лисиц, с 11 марта введен карантин по бешенству.





На время карантина запрещается оборот животных внутри населенных пунктов, в которых находятся хозяйства, вывоз кошек и собак за их пределы, торговля домашними животными. В пределах угрожаемой зоны проведут регулирование численности диких плотоядных животных.