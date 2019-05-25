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25 мая,
2019
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Жительница Стрежевого получила 8 лет колонии по делу о финансировании терроризма

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Суд признал виновной жительницу города Стрежевой Томской области в содействии финансирования запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское государство», сообщает «Интерфакс - Сибирь».

Подсудимая получила восемь лет колонии общего режима, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Томской области.


По данным следствия, в 2015 году женщина попросила свою мать оформить на ее имя банковскую карту, которую потом передала своей соучастнице, а та в свою очередь организовала сбор денег в пользу террористической организации.


По материалам томского управления ФСБ возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма).

В течение 2015-2018 годов на банковскую карту из разных источников поступило около 7,5 млн рублей, которые в последующем переводились террористам соучастницей через множество финансовых операций. Злоумышленникам удалось перевести почти все деньги - не менее 7,4 млн рублей, - говорится в пресс-релизе.

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