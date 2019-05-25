Жительница Стрежевого получила 8 лет колонии по делу о финансировании терроризма

Подсудимая получила восемь лет колонии общего режима, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Томской области.





По данным следствия, в 2015 году женщина попросила свою мать оформить на ее имя банковскую карту, которую потом передала своей соучастнице, а та в свою очередь организовала сбор денег в пользу террористической организации.





По материалам томского управления ФСБ возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма).