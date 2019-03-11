Жительница Северска сломала палец судебному приставу

В Северске судебные приставы помогли коммунальщикам попасть в одну из квартир дома по ул. Горького, 37 и вернуть жильцам дома горячую воду в змеевиках ванных комнат, сообщает пресс-служба судебных приставов по региону.

Из-за неисправности сантехнического оборудования собственница одной из квартир на четвертом этаже долгое время топила соседей снизу. Чтобы частично предотвратить потоп, аварийная служба отключила отопление в полотенцесушителях во всем подъезде. В результате жильцы дома больше года не могли пользоваться ими, из-за чего в ванных комнатах стояла низкая температура и сырость.





На уговоры соседей, предписания управляющей компании, беседы сотрудников полиции женщина не реагировала и отказывалась пускать слесаря в квартиру для устранения аварийной ситуации.



В итоге коммунальная служба обратилась в суд с иском, в котором просила обязать ответчика предоставить доступ в квартиру для осмотра состояния внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ. Суд полностью удовлетворил заявленные требования.





Приставы неоднократно выезжали к должнице, но женщина каждый раз отказывалась исполнять решение суда — встречи сводились к разговору через закрытую дверь. Тогда было принято решение прибегнуть к крайней мере и войти в квартиру принудительно. Однако на этот раз дверь оказалась не запертой.





«Войдя внутрь, сотрудники наткнулись на жесткий отпор хозяйки. Со скалкой в руках женщина стала бросаться на служителей фемиды. В результате сотрудник, обеспечивающий безопасность судебного пристава-исполнителя, получил травму. В больнице у сотрудника был зафиксирован перелом пальца», — говорится в сообщении.





Женщину привлекли к административной ответственности, в дальнейшем ей грозит и уголовная за публичные оскорбления и применение насилия в отношении представителей власти.





Несмотря на сопротивление должницы, доступ для устранения неисправности сантехнического оборудования коммунальщикам был обеспечен. Теперь у жильцов подъезда появилось долгожданное тепло в ванных комнатах.