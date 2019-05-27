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27 мая,
2019
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Жители Зоркальцевского поселения намерены потребовать отставки главы

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Жители Зоркальцевского поселения передали в администрацию петицию, в которой просят не строить аэродром в окрестностях деревни Березкино, рядом с озером Рожнево. Переданную петицию подписали 70 человек.

Жители Зоркальцевского поселения намерены потребовать отставки главы

Жители Родовых поселений «Солнечная поляна» и «Солнечная долина» в своей петиции обращаются к членам Совета и главе поселения, которые поддержали строительство аэродрома за озером Рожнево. По их словам, на прошедшем 16 мая Совете поселения вопрос о переводе земель из сельскохозяйственные в промышленные так и не был решен. Хотя большинство жителей на публичных слушаниях проголосовали против.


«Сейчас проводят повторный опрос жителей деревень, находящихся дальше от места планируемого аэродрома, например, деревни Березкино, — говорится в петиции. — Опрос жителей делается непублично. Наши селения «Солнечная долина» и «Солнечная поляна» находятся на расстоянии 600 метров, и если будет построен аэродром, то самолеты будут летать непосредственно над нашими головами, а не жителей деревни Березкино. <...> Строительство аэродрома существенно ухудшит жизнь наших селений. В связи с этим, опираясь на наше законное права, мы будем требовать досрочного роспуска Совета депутатов и отстранения от должности главы Зоркальцевского поселения».

Жители Зоркальцевского поселения намерены потребовать отставки главы

Частный аэродром начали строить прошлым летом. Подрядчики уже успели выровнять площадку, а территорию огородили забором. Жители деревни и близлежащих микрорайонов собирали подписи против строительства и отправляли их губернатору. Тогда власти отреагировали и сказали, что строительство аэродрома ведется незаконно. Россельхознадзор возбудил два административных дела в отношении собственника земли за снятие плодородного слоя почвы.


В апреле этого года в администрации Зоркальцевского поселения прошли публичные слушания, на которых обсуждались проект и строительство аэродрома, а также внесение изменений в Генеральный план. Представители власти выступали за строительство аэродрома, так как это принесет дополнительные инвестиции и даст предпосылки для развития малой гражданской авиации, однако большинство жителей, присутствующих на слушаниях, проголосовало против.


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