Жители Зоркальцевского поселения намерены потребовать отставки главы

Жители Зоркальцевского поселения передали в администрацию петицию, в которой просят не строить аэродром в окрестностях деревни Березкино, рядом с озером Рожнево. Переданную петицию подписали 70 человек.

Жители Родовых поселений «Солнечная поляна» и «Солнечная долина» в своей петиции обращаются к членам Совета и главе поселения, которые поддержали строительство аэродрома за озером Рожнево. По их словам, на прошедшем 16 мая Совете поселения вопрос о переводе земель из сельскохозяйственные в промышленные так и не был решен. Хотя большинство жителей на публичных слушаниях проголосовали против.





«Сейчас проводят повторный опрос жителей деревень, находящихся дальше от места планируемого аэродрома, например, деревни Березкино, — говорится в петиции. — Опрос жителей делается непублично. Наши селения «Солнечная долина» и «Солнечная поляна» находятся на расстоянии 600 метров, и если будет построен аэродром, то самолеты будут летать непосредственно над нашими головами, а не жителей деревни Березкино. <...> Строительство аэродрома существенно ухудшит жизнь наших селений. В связи с этим, опираясь на наше законное права, мы будем требовать досрочного роспуска Совета депутатов и отстранения от должности главы Зоркальцевского поселения».