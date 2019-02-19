Жители Томской области жалуются на высокие тарифы на вывоз мусора

Жители сельских территорий Томской области жалуются на высокие тарифы на вывоз мусора, особенно для частных домов с печным отоплением, сообщается на сайте регионального ОНФ. Также селян не устраивает отсутствие на улицах контейнеров для сбора отходов. Больше всего обращений поступило от жителей Верхнекетья, Каргасокского и Колпашевского района. Именно в этих районах с января установлены одни из самых высоких тарифов на вывоз мусора, соответственно 561 и 634 руб. за кубометр отходов.

«К примеру, жители Верхнекетского района, прежде всего, недовольны ростом тарифа на вывоз мусора – с 75 рублей до 114 руб. с одного человека для частных домов и с 90 рублей до 138 руб. с человека, проживающего в многоквартирном доме, — отмечает руководитель регионального исполкома ОНФ в Томской области Сергей Шаляпин. — Получается, на семью из трех человек месячный платеж от 342 до 414 руб. в месяц, что для села ощутимая сумма. При этом селян возмущает, что контейнерные площадки и контейнеры для сбора мусора, к примеру, в с. Белый Яр и пос. Сайга, отсутствуют либо их недостаточно. Сеток для раздельного мусора на селе также нет. Нередко на всю улицу установлен один мусорный бак, который никак не обустроен, и проход к нему зимой расчищают сами селяне. Людям не понятно, за что в таком случае платят, если по факту ничего с 1 января не изменилось? Особенно много вопросов от жителей частных домов, которые половину мусора, бумагу и картон, сжигают у себя в печах и в банях».



По мнению активистов ОНФ, до тех пор, пока не будут созданы все условия для вывоза мусора, в частности, установлены в необходимом количестве контейнеры для сбора ТКО, региональный оператор не вправе выставлять платежки с новыми тарифами.





Также по мнению экспертов ОНФ, необходимо снизить тарифы для жителей частных домов с печным отоплением. Кроме того, общественники предлагают пересмотреть категорию жилья для жителей двухквартирных одноэтажных домов в сельской местности, которые относятся к категории многоквартирных. Для них установлен более высокий норматив, чем для индивидуальных жилых домов.



«Мы предложили местным органам власти активнее проводить информационно-разъяснительную работу с жителями по «мусорной реформе», взять на контроль и принять необходимые меры по решению тех проблемных вопросов, с которыми обращаются люди. В адрес профильных департаментов областной администрации региональное отделение ОНФ направит обращения по поводу уточнения нормативов накопления отходов и тарифов на вывоз мусора для жителей сельских территорий», — подчеркивает Сергей Шаляпин.