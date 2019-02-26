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26 февраля,
2019
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Новости

Жители Томской области за год подали 139 жалоб на коллекторские агентства

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

139 жалоб на коллекторские организации поступило в областное управление службы судебных приставов в 2018 году. Административные протоколы составили на 15, то есть на каждую девятую жалобу, рассказал руководитель УФССП России по Томской области Иван Конгаров.

Жители Томской области за год подали 139 жалоб на коллекторские агентства

«60% обращений приходятся на действия организаций, не включенных в государственный реестр микрофинансовых кредитных организаций, все остальные включены в этот реестр. 60% обращений поступило от граждан, не являющихся должниками и не имеющих финансовых обязательств перед кредитными организациями. Тем не менее с них требовали долг, мотивируя тем, что они являются родственниками или знакомыми должников», — рассказал Иван Конгаров.


Так, в 2018 году возбудили дело об административном правонарушении в отношении коллекторского агентства, которое, требуя деньги с жительницы деревни Белояровка Колпашевского района, угрожало остальным жителям в поджоге их домов.

Напомним, с 1 января 2017 года коллекторскую деятельность могут вести лишь компании, включенные в госреестр, который ведет Федеральная служба судебных приставов. Сейчас в реестре более 180 коллекторских агентств, томских компаний в нем нет, но у некоторых организаций есть отделения в Томске.


Кроме того, деятельность коллекторов регламентируется законодательно. Теперь они могут лично общаться с должником, звонить ему, отправлять смс и любые другие сообщения лишь с 08:00 до 22:00 в будние дни и с 09:00 до 22:00 — в выходные и праздники. Наносить личный визит теперь можно не чаще 1 раза в неделю, звонить — не чаще 1 раза в день, 2 раз в неделю и 8 раз в месяц. Отправлять смс и иные сообщения коллекторы смогут не чаще 2 раз в день, 4 — в неделю и 16 — в месяц.


В законе также указано, что любое взаимодействие с третьими лицами (родственниками, соседями, коллегами) должника возможно только с его согласия. Должник в свою очередь сможет отказаться от общения с кредитором и коллектором. Для этого ему нужно послать заявление об отказе через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения заявления под расписку.

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