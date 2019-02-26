Жители Томской области за год подали 139 жалоб на коллекторские агентства

139 жалоб на коллекторские организации поступило в областное управление службы судебных приставов в 2018 году. Административные протоколы составили на 15, то есть на каждую девятую жалобу, рассказал руководитель УФССП России по Томской области Иван Конгаров.

«60% обращений приходятся на действия организаций, не включенных в государственный реестр микрофинансовых кредитных организаций, все остальные включены в этот реестр. 60% обращений поступило от граждан, не являющихся должниками и не имеющих финансовых обязательств перед кредитными организациями. Тем не менее с них требовали долг, мотивируя тем, что они являются родственниками или знакомыми должников», — рассказал Иван Конгаров.







Так, в 2018 году возбудили дело об административном правонарушении в отношении коллекторского агентства, которое, требуя деньги с жительницы деревни Белояровка Колпашевского района, угрожало остальным жителям в поджоге их домов.



Напомним, с 1 января 2017 года коллекторскую деятельность могут вести лишь компании, включенные в госреестр, который ведет Федеральная служба судебных приставов. Сейчас в реестре более 180 коллекторских агентств, томских компаний в нем нет, но у некоторых организаций есть отделения в Томске.





Кроме того, деятельность коллекторов регламентируется законодательно. Теперь они могут лично общаться с должником, звонить ему, отправлять смс и любые другие сообщения лишь с 08:00 до 22:00 в будние дни и с 09:00 до 22:00 — в выходные и праздники. Наносить личный визит теперь можно не чаще 1 раза в неделю, звонить — не чаще 1 раза в день, 2 раз в неделю и 8 раз в месяц. Отправлять смс и иные сообщения коллекторы смогут не чаще 2 раз в день, 4 — в неделю и 16 — в месяц.





В законе также указано, что любое взаимодействие с третьими лицами (родственниками, соседями, коллегами) должника возможно только с его согласия. Должник в свою очередь сможет отказаться от общения с кредитором и коллектором. Для этого ему нужно послать заявление об отказе через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения заявления под расписку.

