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15 сентября,
2019
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Жители Томской области в полтора раза чаще женятся, чем разводятся

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Такие данные приводит областной департамент ЗАГС. Так, с января по август 2019 года в регионе зарегистрировали 4709 браков и 3179 разводов. Эту тенденцию, отмечают в ЗАГСе, специалисты прослеживают на протяжении последних 10 лет.

Жители Томской области в полтора раза чаще женятся, чем разводятся
Фото: zu.ru

«За 8 месяцев 2019-го в регионе зарегистрировано 3179 разводов, что меньше на 525 актов по отношению к аналогичному периоду 2014 года — 3704 акта — и на 620 актов по отношению к аналогичному периоду 2009 года — 3799», — сообщила начальник департамента ЗАГС Томской области Юлия Гетманенко.


При этом чаще всего разводятся пары в возрасте от 25 до 39 лет.

ЗАГСы не выясняют причины разводов, но дают супругам время, чтобы обдумать решение – официально расторжение брака регистрируют через месяц после подачи заявления.

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