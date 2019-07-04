Жители Томской области смогут бесплатно смотреть спутниковое ТВ от МТС

В Томской области запущен конвергентный пакет спутникового телевидения и безлимитного мобильного интернета МТС. Продукт «Спутниковое ТВ и 4G роутер» обеспечит жителей доступом к высококачественному цифровому контенту и мобильному интернету в рамках единого пакета и лицевого счета.

Конвергентный пакет предназначен, прежде всего, для людей, живущих в селах и небольших городах, где спутниковое телевидение является оптимальным способом доступа к телевизионным услугам, а мобильный сервис – единственным способом выхода в интернет.





При подключении продукта «Спутниковое ТВ и 4G роутер» пользователь получает «Базовый пакет» спутникового ТВ с 192 каналами и 4G-роутер, с помощью которого можно организовать домашнюю сеть Wi-Fi для доступа в сеть. Оплата услуги осуществляется в рамках единого счета одним платежом. По условиям предложения абонент оплачивает только мобильный интернет – 650 рублей в месяц. Спутниковый телевизионный пакет «Базовый» предоставляется ему без абонентской платы.