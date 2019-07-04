Жители Томской области смогут бесплатно смотреть спутниковое ТВ от МТС

В Томской области запущен конвергентный пакет спутникового телевидения и безлимитного мобильного интернета МТС. Продукт «Спутниковое ТВ и 4G роутер» обеспечит жителей доступом к высококачественному цифровому контенту и мобильному интернету в рамках единого пакета и лицевого счета.
Конвергентный пакет предназначен, прежде всего, для людей, живущих в селах и небольших городах, где спутниковое телевидение является оптимальным способом доступа к телевизионным услугам, а мобильный сервис – единственным способом выхода в интернет.
При подключении продукта «Спутниковое ТВ и 4G роутер» пользователь получает «Базовый пакет» спутникового ТВ с 192 каналами и 4G-роутер, с помощью которого можно организовать домашнюю сеть Wi-Fi для доступа в сеть. Оплата услуги осуществляется в рамках единого счета одним платежом. По условиям предложения абонент оплачивает только мобильный интернет – 650 рублей в месяц. Спутниковый телевизионный пакет «Базовый» предоставляется ему без абонентской платы.
«Томичи получат новый продукт, который обеспечит качественными сервисами связи и доступом к телевидению жителей области. Для нашего региона, где во многих малых или удаленных населенных пунктах до сих пор нет инфраструктуры фиксированной связи, это крайне важно. Запуск пакетного предложения со спутниковым телевидением позволит обеспечить жителей Томска и области самыми востребованными сервисами с максимальным удобством и минимальными затратами», – отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.
Подключение спутникового ТВ доступно в любом населенном пункте, включая территории вне цифрового эфирного наземного вещания: в салоне связи МТС, через агентов компании или на сайте компании.