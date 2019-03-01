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01 марта,
2019
Новости

Жители Томской области смогут бесплатно пройти проверку слуха

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В субботу, 2 марта, жители Томской области смогут пройти бесплатную проверку слуха, сообщает пресс-служба обладминистрации. Бесплатные медосмотры без предварительной записи приурочены к Всемирному дню слуха.


Взрослые жители региона смогут проверить слух с 10 до 12 в медсанчасти №2 по адресу ул. Бела Куна, 3 и в городской клинической больнице №3 по адресу ул. Нахимова, 3. Детей в эти же часы будут осматривать в детской поликлинике медсанчасти №2.


«Проверять слух необходимо всем, особенно людям, входящим в группы риска: работающим в шумных местах, длительно слушающим громкую музыку и имеющим проблемы с органами слуха, — сказала главный внештатный специалист-сурдолог облздрава Юлия Хандажапова. — Часто люди живут с неопознанной потерей слуха, даже не понимая, что им не хватает определенных звуков и слов».


Предварительная запись для проверки слуха не требуется. Взрослым при себе необходимо иметь паспорт, детям – свидетельство о рождении.


Всемирный день слуха проводится ежегодно 3 марта под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Он призван повысить информированность общества по предупреждению тугоухости и глухоты, обратить внимание на рост числа людей с нарушениями слуха.

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