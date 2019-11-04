Жители Томской области редко признаются в любви в соцсетях

Агентство «Brand Analytics» опубликовало результаты исследования по «индексу любви». Эксперты исследовали эмоциональное состояние пользователей социальных сетей в регионах России. Томская область заняла в рейтинге 72 место из 85.

Для определения индекса специалисты агентства выявляли в социальных сетях русскоязычные упоминания таких фраз, как «я люблю», «обожаю», «я без ума», «я счастлив», а также «я ненавижу», «меня раздражает», «бесит» и другие. Всего были исследованы более 580 млн постов и комментариев в популярных соцсетях.





Самыми «любвеобильными» регионами оказались Севастополь и Республика Крым. В пятерке лидеров также Костромская область, Ненецкий автономный округ и Краснодарский край. Так, жители Костромы восторженно делятся фотографиями первых снежинок, а в Ненецком округе — заснеженными лесами.





Меньше всего любовью в соцсетях делятся пользователи из Магаданской области, Чеченской республики, Республики Ингушетия и Якутии.