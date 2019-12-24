Жители Томской области могут сообщать о продаже «паленой» водки в МФЦ

Жители Томской области могут обратиться с жалобами в отделы МФЦ «Мои документы» по фактам продажи алкогольной продукции без акцизной марки, отказа в предоставлении сертификатов соответствия, реализации алкоголя без лицензии и выдачи документов, подтверждающих фиксацию в ЕГАИС, сообщает пресс-служба обладминистрации. Для этого человек должен лично прийти в МФЦ.





Также специалисты МФЦ «Мои документы» помогут составить заявление в комитет по лицензированию Томской области в связи с незаконным оборотом алкогольной продукции, нарушением требований к маркировке, продажей алкоголя во время запрета (после 22.00), а также несовершеннолетним.





Все заявления будут рассмотрены комитетом по лицензированию Томской области в течение 30 дней с момента регистрации в МФЦ.





Справки по телефону: 8-800-350-0850 (звонки бесплатные на всей территории Томской области).