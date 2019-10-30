Жители томского села выступают против продажи сквера под магазины
Жительница Мельниково в Шегарском районе выступает против строительства магазинов на месте зеленого сквера в центральной части села, рассказала ТВ2 сама Раиса Федотова.
По ее словам, администрация Шегарского района выставила на торги сквер, в котором ранее местные жители высаживали деревья и ухаживали за насаждениями.
«Сквер в центре села рядом с базаром, раньше здесь было общежитие, в 2005 году его снесли. На этом месте местные школьники посадили деревья, оборудовали сквер небольшой. Деревья выросли, никто это место не занимал, мы ухаживали за посадками. Здесь кедры, черемуха, рябинушка. Мы живем рядом с дорогой, эта зеленая зона защищала немного наши два дома и двухэтажку рядом. Потом смотрим, участок поделили на два и выставляют на аукцион, продают площадь под магазины. Первый аукцион прошел в июне. Мы жаловались в прокуратуру, аукцион по их просьбе был отменен. Но замечания были технические, их все исправили, поэтому выставили повторно. В августе был второй аукцион», — рассказывает жительница Мельникова Раиса Федотова.
Тогда местные написали письма Жвачкину, президенту и в прокуратуру. По словам Раисы Федотовой, первые две сотки земли сквера выкупили под магазины. Но этой земли мало для строительства магазина с автостоянкой, поэтому жители ожидают следующего аукциона, на котором на торги выставят остальную площадь.
«У нас уже есть большой магазин «Ярче», «Магнит», много других магазинов. Мы хотим, чтобы участок не продавали», — добавляет Раиса Федотова.
В отделе землеустройства администрации Шегарского района ТВ2 пояснили, что территория, о которой идет речь, давно находится на кадастровом учете и это не сквер в привычном представлении. На торги площадку выставили для того, чтобы впоследствии владелец благоустроил ее.
Также администрация обещала жителям при застройке учесть их мнение и сохранить зеленые насаждения.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?