Жители томского села выступают против продажи сквера под магазины

Жительница Мельниково в Шегарском районе выступает против строительства магазинов на месте зеленого сквера в центральной части села, рассказала ТВ2 сама Раиса Федотова.





По ее словам, администрация Шегарского района выставила на торги сквер, в котором ранее местные жители высаживали деревья и ухаживали за насаждениями.





«Сквер в центре села рядом с базаром, раньше здесь было общежитие, в 2005 году его снесли. На этом месте местные школьники посадили деревья, оборудовали сквер небольшой. Деревья выросли, никто это место не занимал, мы ухаживали за посадками. Здесь кедры, черемуха, рябинушка. Мы живем рядом с дорогой, эта зеленая зона защищала немного наши два дома и двухэтажку рядом. Потом смотрим, участок поделили на два и выставляют на аукцион, продают площадь под магазины. Первый аукцион прошел в июне. Мы жаловались в прокуратуру, аукцион по их просьбе был отменен. Но замечания были технические, их все исправили, поэтому выставили повторно. В августе был второй аукцион», — рассказывает жительница Мельникова Раиса Федотова.