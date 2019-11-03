Жители Томского района просят ввести режим ЧС из-за нашествия короеда

«В Лучаново-Ипатовском кедровнике, ослабленном ранее вспышкой сибирского шелкопряда, на большой территории, которая вплотную примыкает к селам, образовался сухостой, – пояснила координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Томской области Екатерина Радионова. — Если загорятся погибшие деревья, огонь может перекинуться на населенные пункты. Кроме того, очаги поражения короедом могут перейти на соседние здоровые леса, и тогда они тоже со временем погибнут. Поэтому к вредителю, пожирающему кедровые насаждения, требуется самое пристальное внимание власти. Кедровники – уникальное сибирское явление, это самые ценные лесонасаждения в Томской области».



Эксперты ОНФ предложили властям разработать областную программу спасения припоселковых кедровников. В нее нужно включить мероприятия по инвентаризации, своевременной обработке от вредителей, плантационному выращиванию кедра и компенсационным посадкам.



«Решения нужно принимать оперативно: убрать засохший лес, погубленный короедом, и затем заняться восстановлением. Мы предлагаем провести рабочее совещание с участием всех заинтересованных сторон и принять коллегиальное решение. Следует составить акт лесопаталогического обследования и на его основе назначить хотя бы выборочные санитарные рубки в наиболее пораженных вредителем участках Лучаново-Ипатского кедровника. Возможно, для этого потребуется вводить на территории режим ЧС», – отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Томской области Андрей Акулов.



Одновременно нужно работать с федеральными органами власти – добиваться внесения изменений в законодательство по упрощению процедуры назначения санитарных рубок в кедровниках, других особо охраняемых природных территориях в случаях их массового поражения опасными лесными вредителями, считают региональные эксперты ОНФ. Ведь единственный метод борьбы с короедом – санитарные рубки и качественная утилизация остатков. Право принимать подобные решения в целях защиты и спасения леса общественники предлагают передать на местный и региональный уровень.

