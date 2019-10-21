Жители Синего Утеса против строительства гостиницы в 9 этажей рядом со школой

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В редакцию ТВ2 обратилась жительница села Синий Утес Оксана Вишнякова с просьбой прояснить ситуацию с возобновлением строительства девятиэтажной гостиницы рядом со Спасской средней школой.

Фото: Оксана Вишнякова

Оксана Вишнякова рассказала, что в 2015 году ЖСК «Октябрь-2013» получил в аренду участок земли на Синем Утесе, который вплотную прилегает к дороге и забору Спасской средней школы. Рядом с трехэтажным зданием школы началось строительство девятиэтажного гостиничного комплекса с подземными гаражами и парковкой. Когда начали забивать сваи, по стене школы пошли трещины. Трещины быстро замазали, но родители школьников забили тревогу. Со слов Оксаны, далее прокуратура выписала предписание остановить стройку, а в администрацию Спасского района пришло требование аннулировать разрешение на строительство. Что собственно тогда сельская администрация и сделала. Застройщик стал в судах оспаривать это решение, и стройка несколько лет стояла замороженная. Строители даже кран с нее не стали увозить, видимо, в надежде возобновить строительство. И все было бы, наверное, тихо, если бы не публичные слушания о внесении изменений в правила землепользования и застройки Спасского сельского поселения, на которые пригласили и арендатора земли на Синем Утесе ЖСК «Октябрь-2013».

Фото: Оксана Вишнякова

Глава Спасского сельского поселения Егор Пшеленский рассказал ТВ2, что действительно на его территории прошли публичные слушания по землепользованию. По его словам, это была чисто формальная процедура для выполнения предписания Министерства экономразвития РФ о том, что до 1 января 2020 года нужно привести в порядок правила землепользования и застройки. После приведения в порядок документов их решили довести до народа на публичных слушаниях. На эти слушания пригласили и представителей ЖСК, которая имеет объект незавершенного строительства рядом со школой. «На первую публичную встречу представители ЖСК «Октябрь-2013» приехали и вели себя неадекватно, ругались, оскорбляли присутствующих, — рассказывает Егор Пшелинский. — Публичные слушания фактически были сорваны. Мы объявили еще одни публичные слушания только по Синему Утесу. На вторых слушаниях были представители ЖСК и пришло больше жителей села. Мы рассказали о проделанной работе и об изменениях в правилах землепользования. Люди все поняли и проголосовали за наш проект».

По словам Егора Пшеленского, речи о возобновлении строительства рядом со школой сейчас не идет. Никаких движений в этом направлении нет. «Не было от ЖСК обращений в администрацию Спасского сельского поселения. Вопрос о стройке за последние полгода ни разу не рассматривался», — заверил нас Егор Пшеленский. Почему люди волнуются, глава поселения не понимает.

Фото: Оксана Вишнякова

Жители Синего Утеса действительно переживают, что стройка может возобновиться в любой момент без учета мнения местных жителей. Так, на вопрос Оксаны Вишняковой на публичных слушаниях о том, как ЖСК «Октябрь-2013» собирается подключить девятиэтажную гостиницу к котельной 1976 года и очистным сооружениям 1982 года, представитель застройщика ответил, что построит свою газовую котельную рядом со школой. То есть получается, что ЖСК «Октябрь-2013» не отказывается от планов завершить недострой.

Об этом собственно свидетельствует и котлован с краном, который остался на площадке, несмотря на ликвидацию разрешения на строительство. На вопрос к Егору Пшеленскому, как долго будет котлован со сваями соседствовать рядом со школой, он ответил, что это может длиться и 10, и 20, и 30 лет, в зависимости от того, на какой срок жилищно-строительный кооператив взял в аренду землю на Синем Утесе. «Они забили сваи, залили фундамент и зарегистрировали в Росреестре объект незавершенного строительства. Поэтому собственно они и пришли на публичные слушания, потому что изменения в правилах землепользования и их касаются», — пояснил глава Спасского сельского поселения.