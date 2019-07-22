Жители Сибири требуют ввести режим ЧС из-за лесных пожаров

Петиция с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири из-за лесных пожаров опубликована на сайте change.org. В настоящее время в Сибири горит свыше 900 тысяч га леса.

Автор петиции — томичка Ольга Козулина, одна из инициаторов проекта по созданию эко-троп в Михайловской роще. Послание адресовано президенту страны Владимиру Путину, правительству, а также министерствам здравоохранения, чрезвычайных сообщений, лесного и сельского хозяйств. Ольга Козулина просит ввести режим ЧС и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров в Сибири.





«Это совершенно ненормально, что в соседних областях люди ощущают пожары в Красноярском крае! Представьте, что тогда происходит в эпицентре пожаров, как гибнут звери и наши многострадальные леса! В результате выгорания лесов понижается уровень залегания грунтовых вод, может быть дефицит пресной воды, людям и животным трудно дышать. Под угрозой многочисленные лесные поселки, теряется урожай дикоросов, уничтожаются многие виды животных и растений... Проявите государственное мышление, защитите наши леса, нашу воду, наше здоровье», — говорится в тексте.





По официальным данным, на утро 22 июля в Красноярском крае и Иркутской области горит более 900 тыс. га леса. Основная часть пожаров находится в «зоне контроля», где огонь, по версии властей, тушить нецелесообразно.





На территории Томской области действующих пожаров нет, однако дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошел до Томска. Густая дымка уже третий день стоит над городом. Некоторые жители города начали жаловаться на повышение давления, головную боль и затруднения при дыхании. Роспотребнадзор и областные власти подчеркивают, что повышения предельной концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено.





Подписать петицию можно здесь.