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05 июня,
2019
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Новости

Жители Сибири чаще всего жалуются на экологию в городах

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Чаще всего на экологическую ситуацию в своих городах жалуются жители Сибири и Дальнего Востока. В целом около половины жителей России называют состояние экологии в своем городе или регионе неудовлетворительным. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на опрос Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Жители Сибири чаще всего жалуются на экологию в городах

По данным опроса, мнения жителей России разделились почти пополам. 50% считают экологическую обстановку в своём городе или регионе благополучной, а 48% ею недовольны. Среди основных негативных факторов, влияющих на экологию, участники опроса назвали выбросы от автомобильного транспорта и промышленных предприятий, а также повышенный уровень шума.


О проблемах с экологией чаще всего заявляют жители Сибири и Дальнего Востока (68%). О благоприятной ситуации с окружающей средой чаще говорят жители Центрального (56%), Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (60%).


Опрос проводили в апреле–мае 2019 года. Опрошено 1600 человек в возрасте от 18 лет из 150 населенных пунктах, расположенных в 50 регионах России. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,4%.


Добавим, Томская область по итогам прошедшей зимы заняла 28 место в экологическом рейтинге общественной организации «Зеленый патруль».  За три месяца регион опустился вниз на четыре позиции. Причиной падения стали мусорные свалки, действия черных лесорубов и источник неочищенных стоков в Советском районе Томска.


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