Жители Сибири чаще всего жалуются на экологию в городах

Чаще всего на экологическую ситуацию в своих городах жалуются жители Сибири и Дальнего Востока. В целом около половины жителей России называют состояние экологии в своем городе или регионе неудовлетворительным. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на опрос Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

По данным опроса, мнения жителей России разделились почти пополам. 50% считают экологическую обстановку в своём городе или регионе благополучной, а 48% ею недовольны. Среди основных негативных факторов, влияющих на экологию, участники опроса назвали выбросы от автомобильного транспорта и промышленных предприятий, а также повышенный уровень шума.







О проблемах с экологией чаще всего заявляют жители Сибири и Дальнего Востока (68%). О благоприятной ситуации с окружающей средой чаще говорят жители Центрального (56%), Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (60%).







Опрос проводили в апреле–мае 2019 года. Опрошено 1600 человек в возрасте от 18 лет из 150 населенных пунктах, расположенных в 50 регионах России. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,4%.





Добавим, Томская область по итогам прошедшей зимы заняла 28 место в экологическом рейтинге общественной организации «Зеленый патруль». За три месяца регион опустился вниз на четыре позиции. Причиной падения стали мусорные свалки, действия черных лесорубов и источник неочищенных стоков в Советском районе Томска.





