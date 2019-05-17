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17 мая,
2019
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Новости

Жители Северска выйдут на митинг за роспуск городской думы и отставку мэра

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

В Северске пройдет митинг «за роспуск городской думы и досрочное прекращение полномочий мэра». Участники митинга также хотят выступить против чрезмерного увеличения тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщают организаторы акции на своей странице в социальных сетях.

Организатор митинга Владимир Петров
Организатор митинга Владимир Петров

Митинг согласован. Постановление подписано, — пишет организатор митинга Владимир Петров. — Требуем уважать население, соблюдать наши права, свободы и  интересы. А также выступаем за отставку мэра и досрочное прекращение полномочий Думы ЗАТО Северск. <...> Площадь перед ДК Островского вмещает 1400 человек. Если столько людей придут на митинг, то депутаты вздрогнут, и не только в Северске. Поверьте. Уже только это будет огромным достижением.

Фото Владимира Петрова с личной страницы ВКонтакте
Фото Владимира Петрова с личной страницы ВКонтакте

Митинг пройдет на площади у ДК. им. Н. Островского 21 мая в 18.00. 


Напомним, в начале 2018 года организатор митинга Владимир Петров вывесил на самом высоком здании Северска баннер с задачкой про мэра города. Он обвинил Григория Шамина в том, что тот, имея в северском поселке Иглаково дом площадью 560 квадратных метров, платит за отопление в 25 раз меньше, чем должен — как будто площадь его дома всего 19 «квадратов». В связи с чем ежемесячно он оплачивает около тысячи рублей вместо положенных 20-30 тысяч рублей.

Жители Северска выйдут на митинг за роспуск городской думы и отставку мэра

Следственный комитет инициировал проверку коммунальных платежей Григория Шамина, но никаких нарушений не нашел. Также нарушений не выявила и прокуратура.

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