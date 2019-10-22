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22 октября,
2019
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Жители села в Томской области пожаловались на нападения волков

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Жители села Старица в Парабельском районе Томской области жалуются на нападения волчьей семьи на домашний скот. Об этом «Интерфакс-Сибирь» рассказала управделами Старицинского сельского поселения Анна Ильичева.

Жители села в Томской области пожаловались на нападения волков

Кражи скота начались в сентябре, последнее нападение было около недели назад, – рассказала управделами. – Судя по следам, обнаруженным около стаек и загонов, где пропадал скот, орудовали крупный волк, волчица и с ними было несколько волчат. В сумме жители села лишились 10 овец, 9 гусей, двух кроликов и двух уток.

Анна Ильичева добавила, что овец волки задрали во время выпаса, а остальной скот и птицу украли из частных хозяйств. Теперь из-за угрозы нападения жители Старицы не выпускают овец на выпас.


Управделами также отметила, что селяне писали заявления в полицию, а сельские власти обращались к охотоведу. Охотовед устроил волкам засаду, но поймать хищников не удалось.


Село Старица находится в центральной части Томской области. По данным местных властей, сейчас в селе живут 278 человек.

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