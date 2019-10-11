Жители одного из микрорайонов Заринска больше трех лет живут без воды

На протяжении трех лет жители микрорайона Старый Балиндер вынуждены пользоваться водой из единственного колодца, — говорится в сообщении СК. — При этом вода не пригодна для питья и уже имелись случаи получения инфекций детьми. Деньги в размере 20 млн рублей, выделенные по госпрограмме на строительство водопровода, до сих пор не освоены чиновниками местной администрации