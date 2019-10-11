Жители одного из микрорайонов Заринска больше трех лет живут без воды
В газете «Наш город Заринск» появилась информация о том, что жители одного из микрорайонов города более трех лет живут без водоснабжения, а непригодную для питья воду берут в колодце. Сотрудники следкома по Алтайскому краю начали доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
На протяжении трех лет жители микрорайона Старый Балиндер вынуждены пользоваться водой из единственного колодца, — говорится в сообщении СК. — При этом вода не пригодна для питья и уже имелись случаи получения инфекций детьми. Деньги в размере 20 млн рублей, выделенные по госпрограмме на строительство водопровода, до сих пор не освоены чиновниками местной администрации
Сотрудники следственного комитета проверят действия местных чиновников на предмет халатности. После проверки они примут процессуальное решение.
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