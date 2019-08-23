Жители новых микрорайонов Томска теряют в пробках сотни миллионов рублей

Томские ученые подсчитали временные и финансовые потери жителей новых микрорайонов, передвигающихся от места жительства к месту работы и обратно дольше, чем предусмотрено нормативами, речь идет о сотнях миллионов рублей в год. Об этом сообщает Интерфакс.

Исследование ученых Томского политехнического университета (ТПУ) Владимира Базавлука и Эльвины Усеиновой опубликовано в «Вестнике Томского государственного архитектурно-строительного университета». Объектами исследования стали новые микрорайоны в различных частях Томска — «Зеленые горки», «Южные ворота», «Подсолнухи» и «Солнечный».





Ежедневно жители этих микрорайонов выезжают в центр города и другие его части на работу, затем возвращаются обратно. Это приводит к образованию мощных пассажиропотоков, превышающих расчетную пропускную способность дорог - улицы блокируются, образуются автомобильные заторы.





Доля трудоспособного населения, по данным Томскстата, в этих микрорайонах составляет 62 %, или около 4-5 тыс. человек в каждом микрорайоне, только в «Южных воротах» — 12,4 тыс. человек. Авторы исследования подсчитали, что половина трудоспособного населения ежедневно ездит на работу и обратно. Расчеты по определенным формулам показали, что годовые потери финансов жителей микрорайона «Южные ворота» совокупно составляют 360 млн рублей в год, остальных микрорайонов — по 140-160 млн рублей в год. Временные потери для жителей каждого из трех микрорайонов — порядка 1 млн часов в год, для «Южных ворот» — 2,3 млн часов.





«Если к этому добавить расходы по стоимости сгоревшего в заторах и простоях автомобилей топлива и нанесенный экологии окружающей среды вред от выхлопных газов, то ущерб становится более серьезным», — говорится в исследовании.





В качестве рекомендаций для решения этих проблем ученые предлагают учитывать прогнозные данные прироста количества автомобилей, создавать новые рабочие места вблизи мест проживания работников, а также неукоснительно соблюдать правило «сначала инфраструктура, а затем застройка».