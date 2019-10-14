Жители Новоалтайска вышли на митинг против закрытия единственного в городе роддома

В Новоалтайске на согласованный митинг против закрытия единственного в городе роддома вышли более 300 человек, сообщают со ссылкой на одного из организаторов акции «Сибирь.Реалии». Население Новоалтайска — около 74 тысяч человек.

«Мы считаем закрытие роддома акцией по целенаправленному разрушению системы здравоохранения Новоалтайска, – рассказал один из организаторов акции Дмитрий Гришин. – В конце 2018 года на мой депутатский запрос в краевой минздрав был ответ, что закрытия родильного дома не планируется. Более того, в июле нынешнего года, когда в роддоме произошли сокращения, мне тоже ответили, что закрывать его не будут. А сейчас, когда вывезено оборудование и убираются койки, власти отвечают, что он находится «в режиме ожидания». Теперь следует ожидать развала системы образования, тем более что недавно в городе уже была закрыта школа».





На митинге выступила жительница Новоалтайска, воспитывающая троих детей и ожидающая рождения четвертого. Она рассказала о том, что довольна уходом за беременными в городском роддоме, и заявила, что хочет родить четвертого ребенка в Новоалтайске.





Также в акции приняли участие жители Косихинского, Первомайского, Тальменского районов. Если родильное отделение в Новоалтайске закроют, роженицам с этих территорий придется ездить в Барнаул. В этих трех районах живут 116 тысяч человек.





Ранее алтайское издание «Банкфакс» со слов сотрудника новоалтайского роддома сообщало, что из-за малого числа родов врачи теряют квалификацию.