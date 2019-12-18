Жители Моряковского Затона жалуются на стаю бездомных собак

«Невозможно ходить спокойно по поселку. Дети боятся. Собаки кидаются на людей. Если что-то случится, то спросить будет не у кого», — говорится в обращении жителей к ТВ2.





Они рассказали, что стая на днях загрызла около детского садика другую собаку. При этом на жалобы, оставленные в администрации, никто не реагирует.





«На фотографиях видно, как свора собак загнала детей в подъезд. Один житель пять раз писал обращения в администрацию, но все они остались без ответа», — отмечают жители.