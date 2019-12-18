Жители Моряковского Затона жалуются на стаю бездомных собак

Жители села Моряковский Затон (45 километров от Томска) жалуются на стаю бездомных собак.
«Невозможно ходить спокойно по поселку. Дети боятся. Собаки кидаются на людей. Если что-то случится, то спросить будет не у кого», — говорится в обращении жителей к ТВ2.
Они рассказали, что стая на днях загрызла около детского садика другую собаку. При этом на жалобы, оставленные в администрации, никто не реагирует.
«На фотографиях видно, как свора собак загнала детей в подъезд. Один житель пять раз писал обращения в администрацию, но все они остались без ответа», — отмечают жители.
По закону организация «Верный друг», которая занимается отловом животных в Томске, не может работать на территории Томского района. Администрация Моряковского Затона отмечает, что не обладает полномочиями по отлову бездомных животных и их стерилизации. Эти полномочия относятся к Томскому району.
«Администрация поселения может выделить участок для передержки собак, если инициативная группа будет заниматься этой работой. По заявке администрации на территорию поселения приезжает бригада, занимающаяся отловом безнадзорных животных. Последний раз бригада приезжала 25 декабря 2018 года. Вообще, в декабре 2018 года данная бригада работала на территории поселения четыре раза», — говорится в ответе администрации жителям.
В администрации Томского района отмечают, что в курсе ситуации и уже передали заявку на отлов животных специальным службам.
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