Жители многоквартирников в Томске пожаловались на отсутствие отопления Путину
В Советском районе жители домов написали обращение президенту Владимиру Путину. Они ждали два месяца, когда им включат отопление и дадут горячую воду. В редакции ТВ2 есть копия письма.
В домах, расположенных на проспекте Фрунзе, 120, 122, 124, 126, 128, 130, улице Степана Разина, 35, Шевченко, 19/1, Чкалова, 18 и в переулке Смоленском, 9, сорваны все сроки подачи ресурсов. Жители подчеркивают, что срок отсутствия горячей воды в их домах превышен в пять раз.
Отопительный сезон в Томске начался с 24 сентября. Еще 4 октября в Томске без отопления оставались 103 многоквартирных дома.
«Однако работы на теплотрассе (в Курском переулке — прим. редакции) до сих пор в самом разгаре, ведутся раскопки, ремонтные, сварочные и монтажные работы. Со слов рабочих, производивших работы, запуск тепломагистрали возможен не ранее начала ноября», — из текста обращения.
Авторы письма описывают условия, в которых они вынуждены жить.
«В жилых помещениях домов, оставшихся без отопления, температура опустилась до 10 градусов и ниже. В данный момент на улице ноль градусов, идет снег. Жильцы домов массово болеют. В домах сырость, плесень, люди вынуждены купаться в тазиках в холодной воде. Учитывая, что почти все дома начала 70-х годов, при массовом подключении электрических отопительных приборов начнутся массовые аварии с электропроводкой и мы останемся еще и без электричества», — говорится в тексте.
Также в письме говорится, что «терпение заканчивается, люди готовы выйти на стихийный митинг к мэрии». Авторы письма просят президента страны Владимира Путина вмешаться в данную ситуацию и провести проверку действий губернатора и его администрации. Также жители домов в письме попросили привлечь к ответственности виновных, обязать «ТомскРТС» снизить тариф на горячую воду.
«Обязать ответственных обеспечить подачу тепла в МКД любыми доступными средствами, например, тепловыми пушками», — отмечается в письме.
В «ТомскРТС» нам ответили, что организация не устанавливает тарифы, но несет ответственность перед потребителями за подачу горячей воды и отопления. По последним данным, коммунальщики планируют подать горячую воду и тепло в дома 5 октября.
«Отсутствие ГВС связано с масштабными работами по замене трубы в переулке Курском, — прокомментировали ТВ2 в пресс-службе компании. — Тариф на ГВС устанавливает не «ТомскРТС», а департамент тарифного регулирования. Если горячей воды нет, нет ее расхода, нет и оплаты за нее. Ответственность перед потребителями за ремонт и подачу теплоносителя несет «ТомскРТС». Мы планируем сегодня, 5 октября, включить отопление и горячую воду в домах рядом с Курским переулком».
Горячая вода у жителей домов отсутствует с 18 июля. К ремонтным работам в переулке Курском «ТомскРТС» приступила в августе. Компания реконструирует три подземных участка тепломагистрали 2А для последующего подключения жилого комплекса на проспекте Комсомольский. Строительством комплекса по проекту голландских архитекторов занимается компания ТДСК. На проведение реконструкции теплосетей компания выделила 38 млн рублей.
Изначально в «ТомскРТС» обещали, что работы в Курском переулке закончат к 27 августа. Потом срок подключений перенесли до 30 сентября. Кроме того, к 10 октября подрядчики планировали благоустроить территорию после раскопок и ремонта теплосетей.
Как сообщили в прокуратуре Томской области, согласно правилам внешнего благоустройства, земляные работы в городе проводятся при наличии выданных уполномоченными органами разрешений, в которых прописываются сроки выполнения работ.
В мэрии в свою очередь отмечали, что после ремонта в Курском переулке увеличится диаметр труб и их пропускная способность.
«В ходе работ в Курском переулке будет увеличен диаметр трубопроводов общей протяжностью более 800 метров с целью увеличения пропускной способности тепловой сети для присоединения дополнительной нагрузки 5,9 гигакалории в час. Выполнение комплексной замены тепловых сетей позволит на десятилетия решить в переулке Курский проблему длительных ремонтов и раскопок, поскольку при капитальном ремонте и реконструкции применяются современные трубы в пенополиуретановой изоляции, надежные и долговечные», — подчеркивалось в сообщении.
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