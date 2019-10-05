Жители многоквартирников в Томске пожаловались на отсутствие отопления Путину

В Советском районе жители домов написали обращение президенту Владимиру Путину. Они ждали два месяца, когда им включат отопление и дадут горячую воду. В редакции ТВ2 есть копия письма.

В домах, расположенных на проспекте Фрунзе, 120, 122, 124, 126, 128, 130, улице Степана Разина, 35, Шевченко, 19/1, Чкалова, 18 и в переулке Смоленском, 9, сорваны все сроки подачи ресурсов. Жители подчеркивают, что срок отсутствия горячей воды в их домах превышен в пять раз.

Отопительный сезон в Томске начался с 24 сентября. Еще 4 октября в Томске без отопления оставались 103 многоквартирных дома.





«Однако работы на теплотрассе (в Курском переулке — прим. редакции) до сих пор в самом разгаре, ведутся раскопки, ремонтные, сварочные и монтажные работы. Со слов рабочих, производивших работы, запуск тепломагистрали возможен не ранее начала ноября», — из текста обращения.





Авторы письма описывают условия, в которых они вынуждены жить.





«В жилых помещениях домов, оставшихся без отопления, температура опустилась до 10 градусов и ниже. В данный момент на улице ноль градусов, идет снег. Жильцы домов массово болеют. В домах сырость, плесень, люди вынуждены купаться в тазиках в холодной воде. Учитывая, что почти все дома начала 70-х годов, при массовом подключении электрических отопительных приборов начнутся массовые аварии с электропроводкой и мы останемся еще и без электричества», — говорится в тексте.





Также в письме говорится, что «терпение заканчивается, люди готовы выйти на стихийный митинг к мэрии». Авторы письма просят президента страны Владимира Путина вмешаться в данную ситуацию и провести проверку действий губернатора и его администрации. Также жители домов в письме попросили привлечь к ответственности виновных, обязать «ТомскРТС» снизить тариф на горячую воду.





«Обязать ответственных обеспечить подачу тепла в МКД любыми доступными средствами, например, тепловыми пушками», — отмечается в письме.