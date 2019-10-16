Жители кузбасского Киселевска выйдут на митинг против угольных разрезов

В кузбасском Киселевске пройдет митинг против «беспредела угольщиков», передает «Тайга.Инфо» со ссылкой на одного из организаторов акции. В июне 2019 года жители этого города записали видеообращение к премьер-министру Канады и попросили статус беженцев из-за сложной экологической обстановки.

27 октября 2019 года в 14:00 в Киселевске пройдёт митинг против беспредела угольщиков и бездействия власти,— сообщила один из организаторов акции Наталья Зубкова. — Место проведения: городской сад в районе Машзавода (горсад за бывшим кинотеатром „Искра“).

Зубкова уточнила, что мэрия Киселевска согласовала митинг на 100 человек. Акция пройдет вдалеке от центра города.





«Кемеровская область — это не только уголь, который здесь залегает. Прежде всего, это жители, — говорит Наталья Зубкова в видообращении к главе Кемеровской области Сергею Цивилеву. — Если настолько нужен уголь, то, ради Бога, пусть копают его более гуманно. Если нужен уголь, то давно пора признать, что Киселевск является территорией, непригодной для проживания. 90 тыс. человек, девять угольных разрезов, пять обогатительных фабрик».





Ранее ТВ2 писало, что 2019 года жители Киселевска записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и попросили статус беженцев. Горожане жаловались на сложную экологическую ситуацию в регионе, подземные пожары из-за угледобычи и безразличие местной власти.