Жители кузбасского города Киселевска попросили убежища в Канаде
Жители кузбасского Киселевска записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Тюдо и попросили статус беженцев. Губернатор Кемеровской области поручил своим замам и мэру Киселевска встретиться с недовольными горожанами.
Видеообращение опубликовало «Новости Киселевска». В нем жители города рассказывают о сложной ситуации в регионе, подземных пожарах и безразличии местной власти.
«На сегодняшний день в России, в частности в Кузбассе, сложились невыносимые условия для жизни, — жалуются горожане. — Дело в том, что наш край богат углем и сейчас основные разработки угля ведутся варварским способом. Открытым способом, не обращая внимание на то, что рядом с огромными разрезами находятся жилые дома. В нашем городе Киселевске в черте города ведут свои работы 9 разрезов. В городе проживает 90 тысяч человек. Большая часть населения живет именно вокруг этих разрезов. Этой зимой весь мир увидел наш черный снег. Мы задыхались в городе от угольной пыли, выхлопов карьерного транспорта. Наши дети почти всю зиму (а она у нас такая же длинная, как и в Канаде) не могли выйти на улицу, чтобы погулять. Детям становилось плохо от смога, от висящей в воздухе угольной пыли».
Издание Интерфакс-Сибирь со ссылкой на пресс-службу областного правительства сообщает, что после публикации видео глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил своими замам и мэру Киселевска встретиться с жителями города и разобраться с проблемами. В пресс-службе администрации региона также отметили, что Киселевск почти стоит на угольных разрезах, и экологические проблемы там были всегда.
Эту проблему сложно решить быстро, но администрация совместно с угольными предприятиями день за днем работает по ее решению: переселяются жители с подработанных территорий, ведется борьба с незаконными углепогрузками и перевозками, — сказал собеседник «Интерфакс-Сибирь». — Все предприятия, работающие в регионе, обязательно выполняют согласованные с правительством экологические программы.
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Пост от нашей подписчицы!Киселевск, посёлок Афонино! Это наша ЦОФ и её деятельность, как жить, что делать, куда стучаться, мы уже не знаем! #кемерово#кузбасс#регион42#новости42#вести42#kemerovo#kuzbass#region42#россия#город#инстаграманет#инста#новокузнецк#кузня#белово#юрга#полысаево#ленинсккузнецкий#прокопьевск#междуреченск#эффектчерногоснега
Черный снег выпал в Прокопьевске, Киселевске и Новокузнецке в феврале 2019 года. Экспертиза регионального центра гигиены и эпидемиологии установила превышение предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе более чем в два раза. Прокуратура начала проверку сообщений о выбросах на угольной фабрике «Прокопьевская», а вице-губернатор Кузбасса заявил, что причиной загрязнения могли стать котельные или автомобили.
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