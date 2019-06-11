Жители кузбасского города Киселевска попросили убежища в Канаде

Видеообращение опубликовало «Новости Киселевска». В нем жители города рассказывают о сложной ситуации в регионе, подземных пожарах и безразличии местной власти.





«На сегодняшний день в России, в частности в Кузбассе, сложились невыносимые условия для жизни, — жалуются горожане. — Дело в том, что наш край богат углем и сейчас основные разработки угля ведутся варварским способом. Открытым способом, не обращая внимание на то, что рядом с огромными разрезами находятся жилые дома. В нашем городе Киселевске в черте города ведут свои работы 9 разрезов. В городе проживает 90 тысяч человек. Большая часть населения живет именно вокруг этих разрезов. Этой зимой весь мир увидел наш черный снег. Мы задыхались в городе от угольной пыли, выхлопов карьерного транспорта. Наши дети почти всю зиму (а она у нас такая же длинная, как и в Канаде) не могли выйти на улицу, чтобы погулять. Детям становилось плохо от смога, от висящей в воздухе угольной пыли».





Издание Интерфакс-Сибирь со ссылкой на пресс-службу областного правительства сообщает, что после публикации видео глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил своими замам и мэру Киселевска встретиться с жителями города и разобраться с проблемами. В пресс-службе администрации региона также отметили, что Киселевск почти стоит на угольных разрезах, и экологические проблемы там были всегда.