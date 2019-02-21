Жители Кемерова выступили против приватизации «Скорой помощи»
Более 40 тысяч человек подписали петицию «Кузбасс! Не допустим приватизацию скорой помощи!» Кемеровчане решили выступить против планов чиновников расформировать одну из подстанций «Скорой помощи» и передать правобережную часть города Кемерово с прилегающими районами на обслуживание коммерческой структуре.
О решении расформировать Правобережную подстанцию скорой помощи и передать часть города на обслуживание частной структуре февраля рассказала вице-губернатор Кемеровской области Елена Малышева. Более того, она сообщила, что в дальнейшем планируется внедрение частной «скорой» и в других городах области. Сделать это планируется за государственные деньги – на средства из территориального фонда ОМС.
Мы знаем, что чиновники сегодня очень хотят сэкономить на медицине, поскольку кредитная задолженность областных ЛПУ из-за недостатка государственного финансирования достигла 1,7 млрд руб. Но почему экономить надо именно на здравоохранении? Может, тогда передадим на аутсорсинг частным конторам пожарную службу, МЧС, полицию? Может, в таком случае вообще стоит начать с администрации области? — спрашивают кемеровчане в петиции.
Ранее вице-губернатор Малышева заявила, что частная «скорая» в Кировском районе города работает за «более дешевые деньги», чем государственная. Но противники приватизации считают, что во-первых это не правда, а во-вторых обществу с ограниченной ответственностью «Скорая помощь» в Кировском районе чиновники отдали наиболее удобный для обслуживания, территориально компактный, с больницей в центре, район. Правобережная подстанция обслуживает вызовы и на другом берегу города, а также в удаленных сельских населенных пунктах.
Если работа «Скорой» по ОМС так невыгодна, то, спрашивается, на чем зарабатывает частник? Жители Кировского района уже столкнулись с тем, что приехавшая на дом «бригада» частной «Скорой помощи» нередко состоит всего из одного медика, что нарушает федеральные нормы и может привести к трагическим последствиям, поскольку, например, реанимационные мероприятия требуют не двух, а четырех рук медработников. А столкнувшись со «сложными» случаями, сотрудники частной «скорой» часто дополнительно вызывают специализированные бригады государственного учреждения. Кого они будут вызывать, когда государственной «скорой» здесь не будет?— говорится в петиции.
Кемеровчане считают планы чиновников «приватизировать» скорую помощь опасным социальным экспериментом над населением. За несколько дней они собрали несколько тысяч подписей под бумажным вариантом нашей петиции. Петиция адресована губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву, заместителю председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Голиковой Татьяне и президенту России Владимиру Путину.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?