Жители Кемерова выступили против приватизации «Скорой помощи»

Если работа «Скорой» по ОМС так невыгодна, то, спрашивается, на чем зарабатывает частник? Жители Кировского района уже столкнулись с тем, что приехавшая на дом «бригада» частной «Скорой помощи» нередко состоит всего из одного медика, что нарушает федеральные нормы и может привести к трагическим последствиям, поскольку, например, реанимационные мероприятия требуют не двух, а четырех рук медработников. А столкнувшись со «сложными» случаями, сотрудники частной «скорой» часто дополнительно вызывают специализированные бригады государственного учреждения. Кого они будут вызывать, когда государственной «скорой» здесь не будет?— говорится в петиции.

