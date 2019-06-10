Жители элитного поселка пытаются добиться работы установленных шесть лет назад опор освещения

Жители элитного микрорайона Серебряный бор (сейчас цены на участки там начинаются с 10 миллионов рублей) с 2013 по 2018 год получали счета на оплату ЖКУ, в том числе и наружное освещение, но свет на улицах Серебряного бора так и не появился. Это связано с тем, что опоры освещения не поставлены на баланс Зоркальцевского поселения, к которому относится микрорайон.

Местный житель Сергей Оклей рассказывает, что в 2013 году местным жителям стали выставлять «непомерные суммы» в счетах за ЖКУ. Тогда же оказалось, что фонари, установленные на улицах микрорайона, не были поставлены на баланс поселения, хотя это нужно было сделать перед подписью акта приёма администрацией.



Сергей Оклей отмечает, что ситуацию в Серебряном бору трижды проверяла прокуратура, в итоге районная администрация получила предписание передать опоры освещения на баланс поселения, но не сделала этого. Местную управляющую компанию оштрафовали за включение фонарей на улицах микрорайона – прокуратура посчитала незаконной передачу районной администрацией объектов электроснабжения управляющей компании.







«Администрация в письме пишет нам, что всё поставили [на учёт], а в суде говорят: «А мы на учёт не поставили, мы пошутили», — говорит Оклей.



Жители микрорайона опасались, что застройщик — компания «Карьероуправление», которой руководит живущая в том же Серебряном бору депутат областной Думы Екатерина Собканюк — спустя пять лет после постройки дорог в микрорайоне поставит их на свой баланс, как бесхозные, и установит высокие тарифы за пользование дорогой, находящейся в его собственности. В итоге дорожное полотно, в отличие от фонарей, было принято на баланс поселения.





«Когда мы обратились в прокуратуру, сразу нашлись и документы, и фирмы [которые строили дороги], всё оформили», — рассказывает другой местный житель.



Начальник управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи администрации Томского района Андрей Масловский назвал причиной задержки передачи фонарей на баланс поселения то, что одна из опор попала на частную собственность. Администрация долго вела переговоры с просьбой передать часть земли с опорой в дар муниципалитету, хотя местные жители заявляют, что подписали документы о передаче, как только узнали о проблеме.



Всего микрорайон насчитывает 187 домов, в нём около трёх с половиной километров дороги. Тротуары здесь есть только на центральных улицах, некоторые жители переулков, как, например, Сергей Оклей, делают тротуары за свой счёт.