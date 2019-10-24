Жители двух микрорайонов Новосибирска встали на пути строительной техники

Десятки жителей микрорайонов «Балластный карьер» и «Левобережный» в Новосибирске встали на пути строительной техники, сообщает издание «Сибирь.Реалии». Так они протестуют против разработки песчаного карьера рядом с жилыми домами.

Мы будем стоять до тех пор, пока не будут прекращены попытки незаконных действий, — заявила член инициативной группы Анастасия Сергеева. — Я лично намерена объявить голодовку в знак протеста, до тех пор, пока к нам не придет мэр или губернатор. Они, как мне кажется, потворствуют вопиющему беззаконию, которое разворачивается здесь.

В 2014 году компания «Старица» выиграла конкурс на разработку месторождения. Однако суд запретил ей добывать песок рядом с жилыми домами. Протестующие также утверждают, что у «Старицы» нет согласованного проекта, необходимого для начала работ. В правительстве области протестующим заявили, что из-за «высокой социальной значимости вопроса» начало работ отсрочат минимум до 2020 года.





Песчаное месторождение «Кучино», где хотят добывать песок, поставили на госучет в 1999 году. Тогда ближайшие дома находились в 600 метрах от предполагаемого карьера, сейчас же они находятся в 20 метрах от планируемой границы. Чиновники считают эти постройки незаконными.





Ранее жители микрорайонов «Балластный карьер» и «Левобережный» проводили пикеты в центре Новосибирска с требованием отозвать у «Старицы» разрешение на добычу песка.