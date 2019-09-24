Жители байкальского поселка жалуются на остановку строительства завода по розливу воды

Жители поселка Култук на Байкале пожаловались на остановку строительства завода по розливу воды для экспорта в Китай, сообщает издание «Сибирь.Реалии». Строительство предприятия запретили по экологическим причинам.

Обращение к уполномоченному по правам человека Иркутской области Виктору Игнатенко подписало 85 человек. Авторы документа рассказывают, что поселок находится на грани вымирания.





Завод мог предоставить поселку 283 новых рабочих места, но в апреле Арбитражный суд запретил продолжать строительство на берегу Байкала. Решение было принято в порядке обеспечительной меры по иску Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры к администрации Култукского поселения и «АкваСибу».





Жители Култука с решением суда не согласны. Они сомневаются в уникальности природоохранной зоны и считают, что завод будет располагаться достаточно далеко от нее.





Ранее сообщалось, что на Байкале близ поселка Култук в Слюдянском районе хотят построить завод для экспорта питьевой бутилированной воды в Китай. Планировалось, что в сутки завод будет поставлять 528 тысяч литров воды. На сайте Change.org создана петиция с требованием остановить строительство завода. Ее подписали более миллиона человек.





Строительство завода по розливу воды из озера Байкал для поставок в Китай вызвало широкий общественный резонанс. В частности, шоумен Сергей Зверев выходил с одиночным пикетом на Красную площадь против строительства завода на Байкале, за что ему грозил штраф.