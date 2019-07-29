Добрые новости
29 июля,
2019
1
видео
1
фото
Новости

Жителей Тулуна в Иркутской области вновь эвакуируют из-за наводнения

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Жителей Тулуна и Тулунского района Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В начале июля эта местность уже попадала в зону наводнения.

Жителей Тулуна в Иркутской области вновь эвакуируют из-за наводнения
Фото: Сибирь.Реалии

Организовано оповещение и эвакуация жителей территории, которая находится под угрозой подтопления, — говорится в сообщении. — В городе Тулуне это районы Мясокомбината, Гидролизный, ЛДК. В Тулунском районе эвакуация проходит в населенных пунктах Уйгат, Кривуша, Красноозерский, Красный Октябрь, Евдокимовский.

Для эвакуации и доставки спасателей в подтопленные Уйгат и Кривуша направлены два вертолета Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. Всего из района паводка эвакуировали 85 человек.


На гидрологических постах водных объектов района идет постоянный мониторинг уровней воды. По последним замерам уровень воды в реке Ия в городе Тулуне составил 708 см при критической отметке 700 см. В реке Кирей у населенного пункта Уйгат уровень поднялся до 588 см при критической отметке 350 см.


Ранее сообщалось, что в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском и Зиминском районах Иркутской области вышли из берегов Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока. Были частично затоплены города Нижнеудинск и Тулун. По последним данным, погибли более 20 человек. Еще 15 оставались пропавшими без вести.

Всего подтоплены 10 133 дома, в которых проживали 32,9 тыс. человек, в том числе почти 8 тыс. детей. Затоплены 49 фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов.


​3 июля президент РФ Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. По предварительным данным иркутского губернатора Сергея Левченко, материальный ущерб от паводка составил 31 млрд руб.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.