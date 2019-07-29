Жителей Тулуна в Иркутской области вновь эвакуируют из-за наводнения
Жителей Тулуна и Тулунского района Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В начале июля эта местность уже попадала в зону наводнения.
Организовано оповещение и эвакуация жителей территории, которая находится под угрозой подтопления, — говорится в сообщении. — В городе Тулуне это районы Мясокомбината, Гидролизный, ЛДК. В Тулунском районе эвакуация проходит в населенных пунктах Уйгат, Кривуша, Красноозерский, Красный Октябрь, Евдокимовский.
Для эвакуации и доставки спасателей в подтопленные Уйгат и Кривуша направлены два вертолета Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. Всего из района паводка эвакуировали 85 человек.
На гидрологических постах водных объектов района идет постоянный мониторинг уровней воды. По последним замерам уровень воды в реке Ия в городе Тулуне составил 708 см при критической отметке 700 см. В реке Кирей у населенного пункта Уйгат уровень поднялся до 588 см при критической отметке 350 см.
Ранее сообщалось, что в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском и Зиминском районах Иркутской области вышли из берегов Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока. Были частично затоплены города Нижнеудинск и Тулун. По последним данным, погибли более 20 человек. Еще 15 оставались пропавшими без вести.
Всего подтоплены 10 133 дома, в которых проживали 32,9 тыс. человек, в том числе почти 8 тыс. детей. Затоплены 49 фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов.
3 июля президент РФ Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. По предварительным данным иркутского губернатора Сергея Левченко, материальный ущерб от паводка составил 31 млрд руб.
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