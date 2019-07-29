Жителей Тулуна в Иркутской области вновь эвакуируют из-за наводнения

Жителей Тулуна и Тулунского района Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В начале июля эта местность уже попадала в зону наводнения.

Организовано оповещение и эвакуация жителей территории, которая находится под угрозой подтопления, — говорится в сообщении. — В городе Тулуне это районы Мясокомбината, Гидролизный, ЛДК. В Тулунском районе эвакуация проходит в населенных пунктах Уйгат, Кривуша, Красноозерский, Красный Октябрь, Евдокимовский.

Для эвакуации и доставки спасателей в подтопленные Уйгат и Кривуша направлены два вертолета Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. Всего из района паводка эвакуировали 85 человек.





На гидрологических постах водных объектов района идет постоянный мониторинг уровней воды. По последним замерам уровень воды в реке Ия в городе Тулуне составил 708 см при критической отметке 700 см. В реке Кирей у населенного пункта Уйгат уровень поднялся до 588 см при критической отметке 350 см.





Ранее сообщалось, что в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском и Зиминском районах Иркутской области вышли из берегов Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока. Были частично затоплены города Нижнеудинск и Тулун. По последним данным, погибли более 20 человек. Еще 15 оставались пропавшими без вести.