Жителей Томской области просят оценить качество работы больниц и поликлиник

Дать независимую оценку можно 28 больницам, поликлиникам и медцентрам региона, 18 из которых государственные, а 5 платные, сообщает Telegram-канал «Область здоровья».





Анкету можно заполнить на портале Минздрава России, сайтах медорганизаций и непосредственно в поликлиниках и больницах. На сайтах облздрава и медучреждений размещены баннеры, кликнув по которым, можно попасть в раздел с анкетами.





«Оценка будет формироваться на основе данных анкет пациентов, анализа сайтов и информационных стендов, а также изучения условий оказания услуг в медицинских организациях», — сообщила председатель общественного совета по проведению НОК при департаменте здравоохранения Томской области Елена Борзунова.





Больницы будут оцениваться по пяти параметрам: открытость и доступность информации о медорганизации, комфортность условий предоставления услуг и время ожидания, доступность услуг для людей с инвалидностью, вежливость сотрудников. За каждый из параметров выставляются баллы.





По данным облздрава, в 2018 году независимые эксперты оценили качество томского здравоохранения в 89,6 баллов из 100 возможных. Итоги нынешней оценки станут известны в конце 2019 года.