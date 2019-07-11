Добрые новости
11 июля,
2019
1
фото
Новости

Жителей Томской области просят оценить качество работы больниц и поликлиник

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Дать независимую оценку можно 28 больницам, поликлиникам и медцентрам региона, 18 из которых государственные, а 5 платные, сообщает Telegram-канал «Область здоровья».


Анкету можно заполнить на портале Минздрава России, сайтах медорганизаций и непосредственно в поликлиниках и больницах. На сайтах облздрава и медучреждений размещены баннеры, кликнув по которым, можно попасть в раздел с анкетами.


«Оценка будет формироваться на основе данных анкет пациентов, анализа сайтов и информационных стендов, а также изучения условий оказания услуг в медицинских организациях», — сообщила председатель общественного совета по проведению НОК при департаменте здравоохранения Томской области Елена Борзунова.


Больницы будут оцениваться по пяти параметрам: открытость и доступность информации о медорганизации, комфортность условий предоставления услуг и время ожидания, доступность услуг для людей с инвалидностью, вежливость сотрудников. За каждый из параметров выставляются баллы.


По данным облздрава, в 2018 году независимые эксперты оценили качество томского здравоохранения в 89,6 баллов из 100 возможных. Итоги нынешней оценки станут известны в конце 2019 года. 

Жителей Томской области просят оценить качество работы больниц и поликлиник
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.