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21 мая,
2019
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Новости

Жителей горевшего дома на Белинского переселят в маневренное жилье

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Семь собственников квартир в доме на Белинского, 82, где 16 мая случился пожар, обратились в администрацию района с просьбой предоставить маневренное жилье, сообщили в городской администрации.


«До пожара в строении проживало 26 человек, в том числе трое детей. За минувшие выходные и в понедельник с заявлениями на предоставление маневренного жилья в администрацию Кировского района обратились 7 собственников квартир. Всем им будет предложено жилье в маневренном фонде Кировского района. Кроме того, все жители получили справки как пострадавшие от пожара, с которыми они смогут обратиться в соцзащиту для получения денежных выплат», — сообщили в мэрии.


Судьбу дома определят на ежемесячном заседании межведомственной комиссии.

Пожар в жилом доме на Белинского произошел 16 мая днем. Сначала загорелись соседние хозяйственные постройки, затем огонь перекинулся на дом. Пожар перекинулся с дома по Белинского на деревянный дом по Студенческой, 29. Площадь пожара оценивалась в 200 квадратных метров. Дом значительно пострадал от огня и воды.


Отметим, дом на Белинского, 82 находится в списке-701 (перечень томских деревянных зданий, подлежащих сохранению), считается объектом фоновой застройки.

Жителей горевшего дома на Белинского переселят в маневренное жилье
Жителей горевшего дома на Белинского переселят в маневренное жилье
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