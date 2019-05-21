Жителей горевшего дома на Белинского переселят в маневренное жилье

Семь собственников квартир в доме на Белинского, 82, где 16 мая случился пожар, обратились в администрацию района с просьбой предоставить маневренное жилье, сообщили в городской администрации.





«До пожара в строении проживало 26 человек, в том числе трое детей. За минувшие выходные и в понедельник с заявлениями на предоставление маневренного жилья в администрацию Кировского района обратились 7 собственников квартир. Всем им будет предложено жилье в маневренном фонде Кировского района. Кроме того, все жители получили справки как пострадавшие от пожара, с которыми они смогут обратиться в соцзащиту для получения денежных выплат», — сообщили в мэрии.





Судьбу дома определят на ежемесячном заседании межведомственной комиссии.



Пожар в жилом доме на Белинского произошел 16 мая днем. Сначала загорелись соседние хозяйственные постройки, затем огонь перекинулся на дом. Пожар перекинулся с дома по Белинского на деревянный дом по Студенческой, 29. Площадь пожара оценивалась в 200 квадратных метров. Дом значительно пострадал от огня и воды.





Отметим, дом на Белинского, 82 находится в списке-701 (перечень томских деревянных зданий, подлежащих сохранению), считается объектом фоновой застройки.