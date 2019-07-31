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Житель Томской области ушел из дома и не вернулся
4 часа назад
36-летний житель Колпашевского района ушел из дома 24 июля и не вернулся. Волонтеры «Лиза Алерт» начали поиски мужчины.
Томск, Колпашево, Инкино, внимание! Помогите найти человека!, — сообщают «Лиза Алерт». — Пропал Чуманов Александр Юрьевич, 36 лет, село Инкино, Колпашевский район, Томская область. 24 июля ушел в неизвестном направлении в районе села Инкино.
Александр Чуманов был одет в темно-серую куртку и брюки, темные резиновые сапоги и бейсболку. Его примерный рост — 170 см, волосы темно-русые, глаза голубые.
Поисковики просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112 всех, кто обладает информацией о пропавшем.
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