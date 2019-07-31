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31 июля,
2019
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Житель Томской области ушел из дома и не вернулся

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

36-летний житель Колпашевского района ушел из дома 24 июля и не вернулся. Волонтеры «Лиза Алерт» начали поиски мужчины.

Житель Томской области ушел из дома и не вернулся

Томск, Колпашево, Инкино, внимание! Помогите найти человека!, — сообщают «Лиза Алерт». —  Пропал Чуманов Александр Юрьевич, 36 лет, село Инкино, Колпашевский район, Томская область. 24 июля ушел в неизвестном направлении в районе села Инкино.

Александр Чуманов был одет в темно-серую куртку и брюки, темные резиновые сапоги и бейсболку. Его примерный рост — 170 см, волосы темно-русые, глаза голубые.


Поисковики просят звонить по телефонам  8 800 700 54 52 или 112 всех, кто обладает информацией о пропавшем.

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