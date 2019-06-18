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18 июня,
2019
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Житель Томской области получил 22 года колонии за убийство пожилых людей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томский областной суд признал жителя Северска виновным в убийствах и разбое, приговорив его к 22 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областного суда.


Северчанин обвинялся в разбойном нападении и убийстве своего деда и его гражданской жены. Преступление было совершено в праздничный день 8 Марта 2018 года. Внук в нетрезвом состоянии пришел в гости к своему слепому 74-летнему деду и нанес удары ему, а также задушил его гражданскую жену.


По данным областного суда, внук свою вину не признал. Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.


«В ходе судебного заседания было установлено, что у 33-летнего безработного, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, в Международный женский день возник умысел ограбить своего пожилого родственника. Мужчина пришел домой к своему слепому 74-летнему деду, напал на него, нанес многочисленные удары в область головы и туловища, а затем задушил его гражданскую пожилую супругу. Подсудимый забрал из квартиры пожилых людей деньги в размере 400 тысяч рублей, банковские карты, документы, а также денежные купюры, изготовленные во время правления Николая II, представляющие историческую ценность. Скрывшись с места происшествия, подсудимый предварительно закрыл дверь, сломав ключ в замочной скважине. Спустя три дня пожилых людей хватились родственники. Вскрыв квартиру, обнаружили дедушку еще живым, однако с учетом полученных телесных повреждений спасти его не удалось», — из сообщения Томского областного суда.


Суд признал северчанина виновным в совершении преступлений и приговорил его к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим после отбытия ограничением свободы сроком 2 года.

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