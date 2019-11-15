Житель Томского района пойдет под суд за рубку трех берез

По предварительным данным, мужчина, находясь в лесу, расположенном в окрестностях села Яр, в квартале 46 выдела 7 Вершининского урочища Коларовского участкового лесничества Томского лесничества Томского района вырубил три березы. Ущерб, причиненный департаменту лесного хозяйства, составил больше 8 тысяч рублей. Мужчина ранее судим не был.



Отдел дознания ОМВД России по Томскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста до двухсот тысяч рублей.