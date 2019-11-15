Добрые новости
15 ноября,
2019
3
фото
Новости

Житель Томского района пойдет под суд за рубку трех берез

ТВ2
ТВ2
1 час назад

60-летний житель Томского района задержан по подозрению в незаконной рубке трех берез, сообщается на сайте регионального УМВД.

Житель Томского района пойдет под суд за рубку трех берез
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

По предварительным данным, мужчина, находясь в лесу, расположенном в окрестностях села Яр, в квартале 46 выдела 7 Вершининского урочища Коларовского участкового лесничества Томского лесничества Томского района вырубил три березы. Ущерб, причиненный департаменту лесного хозяйства, составил больше 8 тысяч рублей. Мужчина ранее судим не был.

Отдел дознания ОМВД России по Томскому району  возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста до двухсот тысяч рублей.

Житель Томского района пойдет под суд за рубку трех берез
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области
Житель Томского района пойдет под суд за рубку трех берез
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.