Житель Томского района пойдет под суд за рубку трех берез
60-летний житель Томского района задержан по подозрению в незаконной рубке трех берез, сообщается на сайте регионального УМВД.
По предварительным данным, мужчина, находясь в лесу, расположенном в окрестностях села Яр, в квартале 46 выдела 7 Вершининского урочища Коларовского участкового лесничества Томского лесничества Томского района вырубил три березы. Ущерб, причиненный департаменту лесного хозяйства, составил больше 8 тысяч рублей. Мужчина ранее судим не был.
Отдел дознания ОМВД России по Томскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста до двухсот тысяч рублей.
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