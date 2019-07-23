Житель Томска, копаясь в огороде, нашел гранату

Томич обнаружил гранату у себя в огороде. На место выехали сотрудники ОМОН томской Росгвардии, которые выяснили, что найденный боеприпас является учебным.

Сообщение о находке поступило в дежурную часть вечером 22 июля. Позвонивший мужчина рассказал, что обнаружил у себя в огороде предмет, похожий на гранату.





«На место были направлены саперы инженерно-технической группы ОМОН регионального управления Росгвардии. В ходе обследования специалисты ИТГ пришли к выводу, что обнаруженный предмет является учебной гранатой «Ф-1» и опасности для жизни и здоровья не представляет», — говорится в сообщении.





Сейчас находку передали следственно-оперативной группе УМВД.