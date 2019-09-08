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08 сентября,
2019
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Житель Сибири вернулся домой после обмена между Россией и Украиной

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Житель Алтайского края Виктор Агеев вернулся из Украины в Россию в результате обмена задержанными между странами 7 сентября. Это подтвердила altapress.ru мама Виктора Светлана Агеева.

Житель Сибири вернулся домой после обмена между Россией и Украиной

Светлана Агеева узнала своего сына, спускающегося с трапа самолета. За процедурой обмена она следит из дома по телевизору в прямом эфире. Она сказала, что совершенно счастлива.

Напомним, Виктор Агеев попал в плен в Луганской области Украины 24 июня 2017 года в результате столкновения бойцов украинской 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики.


Украинские власти обвинили Агеева в терроризме и в январе 2018 год суд приговорил его к 10 годам заключения.


Добавим, что также среди участников обмена — режиссер Олег Сенцов, который был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в терроризме, и журналист, бывший руководитель «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский, арестованный Службой безопасности Украины по обвинению в государственной измене.

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