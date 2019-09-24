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24 сентября,
2019
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Житель поселка Мирный дважды грозился устроить взрыв при помощи голубя и трех груш

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

В отношении жителя Томского района возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Об этом сообщается на сайте администрации Мирненского поселения.


В конце августа 2019 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 57-летний житель поселка Мирный позвонил в полицию и сообщил о готовящемся взрыве в пос. Мирный.


«Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили подозреваемого, у которого в руках вместо гранаты находился мертвый голубь, — говорится в сообщении. — Позже мужчина пояснил, что таким образом он хотел привлечь к себе внимание сотрудников полиции и других спецслужб».

Житель поселка Мирный дважды грозился устроить взрыв при помощи голубя и трех груш

Тогда по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма было возбуждено уголовное дело.


Однако мужчину это не остановило, и спустя две недели, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вновь позвонил в полицию и сообщил уже о трех гранатах в наличии, посредством которых готов взорвать кого угодно.


Прибывшие на место оперативные сотрудники обнаружили того же мужчину в состоянии алкогольного опьянения с тремя грушами.


По факту повторного заведомо ложного сообщения о терроризме в отношении мужчины возбуждено уже второе уголовное дело. Ведется расследование.

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