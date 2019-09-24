Житель поселка Мирный дважды грозился устроить взрыв при помощи голубя и трех груш

В отношении жителя Томского района возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Об этом сообщается на сайте администрации Мирненского поселения.





В конце августа 2019 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 57-летний житель поселка Мирный позвонил в полицию и сообщил о готовящемся взрыве в пос. Мирный.





«Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили подозреваемого, у которого в руках вместо гранаты находился мертвый голубь, — говорится в сообщении. — Позже мужчина пояснил, что таким образом он хотел привлечь к себе внимание сотрудников полиции и других спецслужб».